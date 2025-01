«Un délit» du PSG est dénoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, la région parisienne est l’un des plus grands bassins dans le monde d’où sont issus les cracks du football. Forcément, pour le PSG, cela devrait être une aubaine mais dernièrement, le club de la capitale a vu plusieurs talents lui filer sous le nez. De quoi susciter l’incompréhension de Rio Ferdinand.

Ayant décidé d’en finir avec les stars, le PSG veut davantage se concentrer sur les jeunes joueurs. Et si ça profitait aux cracks du centre de formation du club de la capitale ? A Paris, on peut compter sur des jeunes prometteurs. Il faut dire que le PSG a un atout énorme avec le bassin de talents en région parisienne, l’un des plus grands fournisseurs au monde.

« C'est presque un délit »

Malgré ces talents sous ses yeux, le PSG laisse échapper certains prodiges. Une hérésie aux yeux de Rio Ferdinand. Pour TNT Sport, l’ancien de Manchester United explique : « C'est au club d'aller dans ces régions et d'extraire ces joueurs. C'est son devoir, c'est ce qu'il doit faire. Il faut aller les chercher. Que le Paris Saint-Germain ait tous ces talents à sa porte et ne les utilise pas, c'est presque un délit ».

« Nous verrons dans les cinq prochaines années »

« Maintenant, ils ont changé de cap, nous verrons dans les cinq prochaines années. Je suis sûr qu'il y aura une différence dans le développement des joueurs qui arrivent », a poursuivi Rio Ferdinand à propos du PSG.