Un crack de Deschamps lâche sa réponse au PSG

Annoncé au PSG depuis plusieurs semaines, Khephren Thuram continue de franchise les paliers. Après être devenu un titulaire indispensable à l’OGC Nice, il a connu sa première sélection avec Didier Deschamps en équipe de France fin mars. Alors que son nom est lié au PSG ces dernières semaines, Khephren Thuram a fait passer un message clair sur son avenir.

Après une saison éprouvante que le PSG a sans doute hâte de terminer, Luis Campos est au travail en vue du mercato estival. Et l’un des objectifs du club de la capitale serait de miser davantage sur des joueurs français. En ce sens, pour renforcer son milieu de terrain, le Portugais ciblerait Khephren Thuram (22 ans) depuis plusieurs semaines, et ce, afin de bâtir la meilleure équipe possible autour de Kylian Mbappé.

Thuram ferme la porte à un départ

Interrogé sur son avenir par Canal+ ce dimanche soir, le plus jeune des fils Thuram a avoué se sentir bien à Nice. De quoi refroidir les ardeurs du PSG… « J’ai toujours envie de me développer avec le club (Nice). J’espère faire de très belles choses avec ce club, qui a un très bon projet, un très bon staff, de très bons dirigeants. Je suis heureux. » a-t-il déclaré, alors que les Azuréens ont perdu ce week-end contre Strasbourg (2-0). Le PSG est prévenu. Pour s’offrir Khephren Thuram, il faudra se montrer convaincant.

