Clash au PSG, ce joueur est dépité

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Large vainqueur d’Ajaccio samedi soir, le PSG se rapproche un peu plus du titre de champion de France. Malgré tout, la soirée reste contrastée puisque le CUP (Collectif Ultra Paris) a décidé de cesser toute activité jusqu’à la fin de saison. Renato Sanches regrette cette décision.

Le PSG vit une période compliquée. Même si Paris vient de gagner deux matchs de rang contre Troyes et Ajaccio, la situation reste délicate. Il y a un peu plus d’une semaine, les supporters parisiens ont manifesté devant La Factory, certains sont même allés jusqu’à chez Neymar pour réclamer son départ.

Le CUP cesse ses activités

Le PSG a décidé de recevoir les représentants du CUP (Collectif Ultra Paris) afin d’avoir une discussion. Mais l’issue de cette entrevue n’a pas changé grand chose puisque le groupe de supporters du PSG a décidé de cesser toute activité jusqu’à la fin de saison.

PSG : Messi rate son transfert à l’OM, sa déception est immense https://t.co/7hjUgK7qXm pic.twitter.com/qYOqlQGWa3 — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

«La situation n’est pas bonne»