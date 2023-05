Mbappé frappe un grand coup, le PSG valide

Arnaud De Kanel

Double buteur face à Ajaccio samedi soir au Parc des Princes, Kylian Mbappé a repris deux longueurs d'avance sur Alexandre Lacazette en tête du classement des buteurs. L'attaquant tricolore du PSG s'est montré très actif en seconde période pour le plus grand bonheur de Christophe Galtier.

Porté par un très bon Kylian Mbappé, le PSG a facilement disposé de l'AC Ajaccio, officiellement relégué suite à cette défaite. Auteur d'un doublé, le Bondynois a joué un rôle important dans le succès parisien. Son association avec Hugo Ekitike a plutôt bien fonctionné et Christophe Galtier l'a remarqué.

Messi vit un enfer, un joueur du PSG monte au créneau https://t.co/ecVvHvlTwL pic.twitter.com/JnnhMu6I9I — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

«Kylian a eu des espaces et de la liberté»

« Il a eu plus de possibilités de jouer. La présence d’Hugo dans l’axe et entre les lignes a libéré Leo et a fixé la défense à quatre d’Ajaccio. Kylian a eu des espaces et de la liberté, et encore plus en seconde période », a souligné le coach du PSG en conférence de presse. Il sait que son attaquant a un surplus de motivation ces derniers temps.

«Il a l’envie d’être meilleur buteur de la Ligue 1»