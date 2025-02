«Un choc» : Le cauchemar que ne veut pas vivre le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Tout sourit au Paris Saint-Germain en ce début d’année 2025, à l’exception de la récente blessure de Warren Zaïre-Emery, victime d'une entorse à la cheville. Luis Enrique, en conférence de presse, a évoqué ce mardi les difficultés inhérentes à la gestion des blessures, inévitables dans le football.

Le Paris Saint-Germain connaît un début d’année parfait, ou presque. Les victoires s’enchaînent avec une efficacité retrouvée en attaque, notamment grâce à Ousmane Dembélé, en pleine bourre. Seule ombre au tableau, la blessure de Warren Zaïre-Emery à Stuttgart le 29 janvier, qui souffre d’une entorse de la cheville l’éloignant des terrains quelques semaines. Interrogé en conférence de presse, Luis Enrique a évoqué ce mardi le sujet des blessures.

« On tente tous de les éviter »

« C'est évident que les blessures font partie du football et qu'on tente tous de les éviter. Warren a reçu un choc par exemple. On a des professionnels pour aider les joueurs. Mais c'est parfois impossible de les éviter. Il y a des paramètres à gérer, ce sont les choses les plus difficiles », confie Luis Enrique, rapporté par RMC.

Le PSG confronté à de grosses blessures ces dernières années

Dans son histoire récente, le PSG avait dû gérer les longues blessures de certains de ses cadres, à l’instar de Neymar ou Marco Verratti. La saison dernière, c’est Lucas Hernandez qui avait été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, l’obligeant à rester à l’arrêt jusqu’à la fin de l’année 2024.