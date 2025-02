Terrifiés par le PSG, ils craignent le pire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, les amateurs du Stade Briochin affronteront le PSG en quart de finale de la Coupe de France. Un rendez-vous exceptionnel pour les joueurs de National 2 qui sont toutefois très impressionnés par le niveau actuel du PSG, au point de craindre une grosse défaite.

Après avoir éliminé Espaly un peu plus tôt dans la compétition, le PSG retrouve un nouveau club amateur en Coupe de France, cette fois-ci en quart de finale. Il s'agira du Stade Briochin qui évolue en National 2. La rencontre se déroulera mercredi soir au Roazhon Park de Rennes. Evidemment le PSG sera le grand favori surtout compte tenu de la forme actuelle des Parisiens. D'ailleurs, Leo Yobe, milieu de terrain du club de N2, reconnaît avoir un peu peur d'affronter le rouleau compresseur parisien.

Leo Yobe très inquiet avant le PSG

« Oui, franchement, ça fait un petit peu peur. On voit qu’ils sont ultra réalistes en ce moment. Quand ils tirent, ça fait quasiment but à chaque fois, et on voit qu’à 6-0, ils continuent de presser. Ils sont assez impressionnants en ce moment. C’est quasiment injouable. Quand je vois les matchs, même en Ligue 1, les équipes se cassent les dents sur eux. C’est une des meilleures équipes européennes sur la dynamique », reconnaît-il dans au micro de RMC avant le match contre le PSG.

«Franchement, ça fait un petit peu peur»

Un avis partagé par son coéquipier James Le Marer, défenseur latéral droit et capitaine, au club depuis 13 ans. « On ne joue pas le PSG au meilleur des moments. On aurait peut-être préféré jouer le PSG du début de saison qui n’était pas encore rodé. Là, ils sont impressionnants. J’ai été les voir contre Brest à Roudourou où on sentait vraiment beaucoup de maîtrise pendant le 7-0 au match retour. On voit aussi en championnat le nombre de buts qu’ils peuvent mettre, on sait que ça va être un gros match. De notre côté, on devra être à 100% pour rivaliser », assure-t-il.