Surprise, Payet va suivre Mbappé ?

A quelques mois des Jeux Olympiques, les places seront chères en équipe de France. En effet de nombreux joueurs rêvent de disputer le tournoi olympiques à Paris, à commencer par Kylian Mbappé. Mais Dimitri Payet semble également intéressé à cette idée.

Contrairement à l'été 2021, l'équipe de France devrait se présenter au tournoi olympiques avec une équipe bien plus compétitive. Et pour cause, cet été, les JO se déroulent à Paris ce qui motive plusieurs joueurs, y compris Kylian Mbappé qui fera le forcing pour y participer et donc occuper l'une des trois places réservées aux joueurs de plus de 23 ans. Reste désormais à savoir qui seront les deux autres. Dimitri Payet se positionne.

Payet veut disputer les JO de Paris

« Il n'y a que trois places. Je suis à la disposition de la France. Je sais ce que c'est de jouer un Euro dans mon pays et c'était extraordinaire. En revanche, j'ignore ce que c'est de disputer les JO », lâche l'ancien numéro 10 de l'OM dans les colonnes de L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«Je suis à la disposition de l'équipe de France»