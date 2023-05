Son calvaire prend fin au PSG, il jubile

Arnaud De Kanel

Arrivé en provenance du FC Porto l'été dernier, Vitinha a réalisé trois premiers bons mois et s'est imposé comme un incontournable dans le sytème de jeu de Christophe Galtier avant de totalement sombrer comme ses partenaires. Mais depuis quelques matchs, le Portugais revit et il a même marqué dimanche soir.

La venue de Vitinha avait tout d'un coup parfait réalisé par le PSG mais l'international portugais a très vite connu une baisse de régime. Relégué sur le banc, enguirlandé par les stars sur la pelouse, dont Neymar, et mine totalement défaite après avoir raté l'immanquable face au Bayern, l'ancien joueur du FC Porto trainait sa peine. Décisif trois fois sur les quatre derniers matchs, Vitinha a enfin retrouvé le sourire.

«Le plus important c'est la victoire»

Le natif de Santo Tirso a marqué le deuxième but du PSG face à l'ESTAC lors de la victoire 3-1 dimanche soir. Un grand pas en avant pour le club de la capitale. « On savait que ce serait difficile, contre une équipe bien organisée. On a marqué, on s'est créé des occasions, le plus important c'est la victoire », a déclaré Vitinha au micro de Prime Vidéo avant de poursuivre.

«Le titre ? Ce n’est pas encore fait»