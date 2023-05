Neymar : Un club mythique tend la main au PSG

Thomas Bourseau

Plus vraiment désiré au PSG où Luis Campos ferait des pieds et des mains pour le pousser dehors, Neymar n’aurait pas que la Premier League comme option pour son avenir. Le FC Barcelone ferait irruption dans le dossier, mais à ses conditions.

On prend les mêmes et on recommence. Le Parisien affirmait ces dernières semaines que Luis Campos avait essayé de pousser Neymar vers la sortie l’été dernier et prévoirait d’en faire de même dans le cadre du mercato à venir. Tendance confirmée par Foot Mercato vendredi qui confie en outre que le conseiller football du PSG aurait mandaté des agents pour que ces derniers utilisent leur réseau respectif afin de lui trouver un point de chute.

La Premier League pour Neymar ?

En raison de son contrat longue durée au PSG et du salaire mirobolant qu’il y perçoit (2027 pour plus de 30M€ par saison), seule la Premier League serait une destination possible selon Julien Laurens, journaliste pour ESPN , qui a tenu ce discours à Sky Sports dernièrement. Néanmoins, une autre option bien moins intéressante pourrait se présenter au PSG.

PSG : Messi et Neymar sanctionnés, un cadre n’en revient pas https://t.co/agETHq6Vyw pic.twitter.com/IykY5KR1Bj — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

Le Barça en lice, mais seulement pour un prêt avec prise en charge importante du salaire par le PSG