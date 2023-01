Rien ne va plus au PSG, il dénonce une erreur fatale

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG a une nouvelle fois perdu des points précieux dans la course pour le titre. Alors que le club parisien a encaissé un but fatal à la dernière seconde contre Reims, Carlos Soler a tenté d'expliquer ce scénario. Selon le milieu offensif du PSG, ses coéquipiers et lui se sont relâchés au pire des moments.

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, le PSG est méconnaissable. Alors qu'il dominait la Ligue 1 de la tête et des épaules il y a encore quelques semaines, le club de la capitale peine désormais à engranger des points. Avant de se frotter à Reims, le PSG a essuyé ses deux premières défaites de la saison : contre Lens, puis Rennes. Et alors qu'ils se dirigeaient vers une victoire poussive ce dimanche soir, les hommes de Christophe Galtier ont finalement craqué dans les derniers instants de la rencontre (1-1).

«On doit mieux gérer les situations quand on mène au score»

Passé à côté du match contre Reims, à l'image de son équipe, Carlos Soler a tenté d'expliquer comment le PSG avait perdu deux points précieux à la dernière seconde de la partie. Selon ses dires, il y a eu un relâchement après le but marqué par Neymar (51ème).

«Peut-être que l’on s’est un peu relâché»