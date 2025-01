«Quel évènement !» : Miracle au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Régulièrement critique à l'égard de Luis Enrique, Daniel Riolo a cette fois-ci été obligé de reconnaître que la communication de l'entraîneur du PSG évoluait positivement. Le technicien espagnol a contredit un journaliste avant de livrer une explication complète. Un évènement pour le journaliste de RMC.

Vivement critiqué pour sa communication depuis sa signature au PSG, Luis Enrique est notamment pointé du doigt pour sa virulence dans ses réponses, ou encore son manque d'explication claire dans ses choix. Cependant, mardi soir, en conférence de presse, le technicien espagnol s'est montré bien plus ouvert, répondant à une question avec le sourire, tout en affichant son désaccord. « J'ai sans aucun doute une opinion très différente de la vôtre. C'est évident que vous, vous voyez tout par le prisme des résultats. Pas moi », confiait Luis Enrique en réponse à une question sur l'état d'esprit avec la victoire contre Manchester City (4-2). Daniel Riolo ne manque pas d'y voir un évènement majeur dans la saison du PSG.

Kolo Muani débloque son compteur à la Juve, mais est-ce suffisant pour apaiser les doutes ? 😮

➡️ https://t.co/diWFZKyv8U pic.twitter.com/igrnUz719r — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 29, 2025

«C’est un club qui déconcerte»

« On a dans la sauce habituelle, les déclarations des entraîneurs, des adversaires à Stuttgart. On a tout eu. On a Rouault qui a dit le PSG fait un peu moins peur qu’avant quand il y avait les stars. Mais ce qu’on entend d’habitude c’est que c’est mieux maintenant qu’il n’y a plus les stars. On n’y comprend rien. Le PSG c’est top 5 européen selon l’entraîneur de Stuttgart. Ça on l’entendait sous Galtier. Je ne sais pas si ce n’est pas le club en Europe qui suscite le plus de commentaires complètement délirants où on dit tout et son contraire d’une année sur l’autre », lâche le journaliste de RMC au micro de l'After Foot.

«Bravo, quel événement, enfin on avance»

« C’est un club qui déconcerte. C’est aussi pour ça qu’il est passionnant et qu’on en parle autant. Un dernier mot sur le changement qu’on m’avait un peu annoncé autour de la com de Luis Enrique. Ils ne sont pas complètement tous débiles au club, ils se sont rendus compte qu’avant ce match, ça serait bien que ça change. Il n’y avait pas de raison de prendre tout le monde pour des cons en permanence et d’afficher ce visage un peu méchant. Pour la première fois de ma vie, j’ai failli tomber de la chaise, j’ai entendu ce commentaire de la bouche de Luis Enrique, il répond à un journaliste, il n’est pas d’accord avec lui et dit avec un sourire "je ne dis pas ça pour dire le contraire de vous" et derrière il a expliqué. Wow. Bravo, quel événement, enfin on avance. Comme quoi quelqu’un a dû lui dire et je sais qu'on lui a dit », ajoute Daniel Riolo.