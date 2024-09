PSG : Zaïre-Emery se fait reléguer en direct

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Du haut de ses 18 ans, Warren Zaïre-Emery est déjà une grande figure du PSG version Luis Enrique. Le jeune milieu de terrain a réussi à se faire une place de titulaire indiscutable la saison dernière, mais Daniel Riolo a indiqué jeudi soir en direct sur RMC qu’il aimerait voir l’international français être relégué au second plan derrière le trio Neves-Ruiz-Vitinha.

La concurrence fait rage au PSG, et notamment au sein du milieu de terrain. Luis Enrique dispose de nombreuses options pour composer son entrejeu, surtout avec le recrutement de João Neves cet été (70M€) ainsi que la grosse montée en puissance de Fabian Ruiz, auteur d’un Euro 2024 de grande qualité avec l’Espagne. Et un autre phénomène du PSG pourrait donc en faire les frais.

Mbappé : Le PSG annonce un accord secret ! https://t.co/U67Sliq6yU pic.twitter.com/oDKCqf69A2 — le10sport (@le10sport) September 13, 2024

Riolo mise à fond sur Fabian Ruiz

En direct dans l’After Foot sur RMC Sport jeudi soir, Daniel Riolo a milité en faveur d’un plus gros statut pour Fabian Ruiz au PSG : « Non seulement il doit être titulaire indiscutable, mais plus que ça. Il doit devenir un taulier. Il doit prendre le pouvoir au milieu. Vitinha a gagné l’estime de tous, Fabian Ruiz, on l’a vu à l’Euro. Pour moi, il ne reste qu’une place. Ça devrait être Neves », estime Riolo.

« Zaïre-Emery doit retourner en attente »

Et selon l’éditorialiste, c’est donc Warren Zaïre-Emery qui devrait faire les frais de ce choix tactique dans l’entrejeu du PSG : « J’aime bien Zaïre-Emery, mais je pense qu’il doit retourner un peu en attente », poursuit Daniel Riolo. Reste à savoir si Luis Enrique ira dans ce sens.