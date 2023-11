PSG : Zaïre-Emery est déjà validé au Real Madrid !

Thibault Morlain

A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery impressionne tout le monde depuis le début de la saison avec le PSG. Titulaire indiscutable avec Luis Enrique, le milieu de terrain est un véritable phénomène et tout le monde parle de lui, encore plus après sa première convocation en équipe de France. Au Real Madrid, on est d’ailleurs pas passé à côté de Zaïre-Emery.

Au milieu des stars du PSG, Warren Zaïre-Emery a réussi à se faire une place de choix. Bénéficiant de la confiance de Luis Enrique, le titi parisien lui rend très bien sur le terrain avec des performances impressionnantes pour son jeune âge. Excellent avec le PSG, Zaïre-Emery a été récompensé en étant appelé en équipe de France par Didier Deschamps. Après seulement quelques sélections chez les Espoirs de Thierry Henry, voilà aujourd’hui WZE dans la cour des très grands.

« Je l’aime déjà »

Alors que Warren Zaïre-Emery est la grande nouveauté du rassemblement de novembre de l’équipe de France, Eduardo Camavinga s’est confié sur le phénomène du PSG. Et pour Tout le Sport , le joueur du Real Madrid a dit tout le bien qu’il pensait de son nouveau coéquipier chez les Bleus : « Comment j’ai accueilli Zaïre-Emery ? Je l’ai très bien accueilli. Je suis très content qu’il soit avec nous aujourd’hui. Il est très jeune. Je n’ai pas beaucoup parlé avec lui, mais ça se voit que c’est quelqu’un de humble, discret aussi. Je l’aime déjà ».

« S’il est amené à battre mon record, félicitations »