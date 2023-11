PSG : Riolo défend une recrue du mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très performant en début de saison au moment de son arrivée au PSG, Manuel Ugarte semble s'effacer peu à peu et fait moins parler de lui depuis quelque temps. Malgré tout, Daniel Riolo assure la défense du milieu de terrain uruguayen et souligne son importance dans l'équipe de Luis Enrique.

Cet été, le PSG n'a pas hésité à payer les 60M€ correspondant au montant de la clause libératoire de Manuel Ugarte pour le déloger du Sporting Lisbonne, et le milieu défensif uruguayen de 22 ans franchit donc une étape décisive dans sa jeune carrière en débarquant au Parc des Princes.

Un début de saison en fanfare

D'ailleurs, dans les premiers mois de cet exercice 2023-2014, Ugarte a été l'un des éléments les plus en vue du PSG, enchaînant les performances XXL au milieu de terrain et s'imposant comme un élément indispensable du onze aligné par Luis Enrique. Et alors que ses ses récentes prestations sont pointées du doigt, le numéro 4 du PSG peut compter sur un soutien de taille dans le paysage médiatique.

Riolo défend Ugarte