Luis Enrique débarque, une star du PSG est aux anges

Hugo Chirossel

Libre depuis la fin de son mandat à la tête de la sélection espagnole, Luis Enrique est arrivé au PSG l’été dernier afin de succéder à Christophe Galtier, pour le plus grand bonheur d’Achraf Hakimi. Ce dernier s’est exprimé sur son nouvel entraîneur, dont il apprécie les idées de jeu. L’international marocain estime que son arrivée a changé beaucoup de choses pour lui.

Arrivé lors de l’été 2021 en provenance de l’Inter Milan, Achraf Hakimi a déjà connu trois entraîneurs depuis qu’il est un joueur du PSG. Mauricio Pochettino à ses débuts avec le club de la capitale, puis Christophe Galtier et enfin Luis Enrique cette saison. Mais sa préférence semble clairement pencher du côté du technicien espagnol.

«Son arrivée m’a vraiment fait du bien»

« Luis Enrique vient d’arriver dans un nouveau club, un nouveau pays et pour être honnête je trouve qu’il a fait les choses de la bonne manière. Son arrivée m’a vraiment fait du bien, sa façon de comprendre le football, le style de jeu qu’il veut mettre en place c’est ce que j’aime : toujours aller de l’avant. Comme il l’a dit, je ne suis pas qu’un défenseur, j’aime aussi beaucoup participer offensivement, dans les 30 derniers mètres et aider en attaque. C’est aussi pour ça qu’il dit que je ne suis pas qu’un défenseur. Il me demande régulièrement de participer offensivement et je me sens à l’aise pour le faire. Je suis donc très heureux qu’il soit là, que je puisse jouer pour lui », a confié Achraf Hakimi, dans un entretien accordé à PSG TV .

«Il a trouvé la bonne formule pour moi»