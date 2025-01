PSG : Une révolution annoncée avec Kvaratskhelia

Amadou Diawara

Transféré au PSG le 17 janvier, Khvicha Kvaratskhelia a joué son premier match sous ses nouvelles couleurs ce samedi soir au Parc des Princes. Habitué à jouer sur l'aile gauche au Napoli, l'attaquant de 23 ans sera utilisé à tous les postes offensifs à Paris, comme l'a affirmé Luis Enrique ce samedi soir en conférence de presse.

Depuis le 17 janvier, Khvicha Kvaraskhelia est un nouveau pensionnaire du PSG. Non-qualifié pour la Ligue des Champions, l'international géorgien a fait ses débuts sous les couleurs rouge et bleu ce samedi soir contre Reims (1-1). Auteur d'une passe décisive, Khvicha Kvaraskhelia a déjà montré de belles choses avec le PSG au Parc des Princes.

«Kvaratskhelia est l'un de ces joueurs»

Présent en conférence de presse d'après-match, Luis Enrique a été interrogé sur Khvicha Kvaratskhelia. Et le coach du PSG a affirmé qu'il allait faire jouer son numéro 7 à tous les postes en attaque, même s'il était habitué à évoluer sur l'aile gauche au Napoli. « Allez-vous demander à Kvaratskhelia, malgré tous les dribbleurs que vous avez déjà, de beaucoup provoquer à chaque match ? Nous sommes une équipe qui a généralement une possession de balle bien supérieure à celle de nos adversaires. Et en fin de compte, grâce à notre mobilité et aux un-contre-un provoqués par chaque joueur, nous créons des supériorités (numériques). Kvaratskhelia est l'un de ces joueurs, et nous en avons d'autres, ce qui est une chance pour l'entraîneur que je suis. C'est un puzzle : nous disposons de toutes les pièces et nous commençons à les assembler », a déclaré Luis Enrique, avant d'en rajouter une couche.

«Chacun peut jouer à tous les postes»

« Avant de donner des instructions, nous aimons observer comment les joueurs se comportent à l'entraînement et quels types de synergie apparaissent entre les joueurs. Et je répète la règle commune à tous mes attaquants, c'est que chacun peut jouer à tous les postes, ce que je considère comme très positif et bénéfique pour l'équipe », a conclu Luis Enrique, l'entraineur du PSG.