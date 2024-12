PSG : Une icône réagit à cette grande nouvelle !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Du 15 juin au 31 juillet prochains, le PSG va disputer la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. La compétition internationale, qui a vu son format évoluer pour cette édition 2025, a réservé un groupe corsé pour les Parisiens. Icône dans la capitale, Blaise Matuidi a réagi à ce dernier.

Dans un calendrier déjà surchargé, il faudra faire avec. A l’issue de cette saison 2024-2025, le PSG va prendre part à la 21ème édition de la Coupe du monde des clubs. Une compétition qui a vu son format évoluer, alors que désormais, ce sont 32 équipes qui s’affronteront afin de succéder à Manchester City.

PSG : Tensions avec Luis Enrique, les coupables sont désignés en direct ! https://t.co/YVXmul6zlI pic.twitter.com/GYK06piTvm — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Le PSG connaît ses adversaires pour la Coupe du monde des clubs

Ce jeudi après-midi, le tirage au sort des différents groupes a eu lieu du côté de Miami. Peu verni, le PSG affrontera ainsi l’Atlético de Madrid, Botafogo, mais aussi les Sounders de Seattle. Un groupe relevé pour les hommes de Luis Enrique, même si Blaise Matuidi estime que Paris est toujours habitué à être performant dans ce genre de rendez-vous. « Oui, c’est un groupe relevé avec l’Atlético de Madrid qu’on connaît bien, Botafogo qui vient juste de remporter la Copa Libertadores, et Seattle, l’équipe américaine qui a été championne CONCACAF en 2022 », a réagit l’icône parisienne au micro de BeIN Sports.

« Le Paris-Saint-Germain est habitué à ce genre de rencontres »

« Donc voilà, ça va être un groupe relevé, mais on a les qualités pour essayer de faire quelque chose de bien et se qualifier, ça va être l’objectif bien évidemment. Des matchs compliqués donc, mais qu’on va aborder du mieux possible. Le Paris-Saint-Germain est habitué à ce genre de rencontres donc on va préparer ça du mieux possible. On sait aussi qu’on a nos fans avec nous. Oui, on a des fans partout dans le monde et notamment aux États-Unis, donc on sait qu’ils seront nombreux dans la côte ouest à venir nous supporter », conclut Blaise Matuidi.