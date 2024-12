PSG : Une erreur à 50M€ balancée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2023, le PSG n’avait pas hésité à miser très gros pour recruter Bradley Barcola avec un transfert à hauteur de 50M€ en provenance de l’OL. Mais en direct au micro de RMC Sport , Daniel Riolo a critiqué ce montant qu’il juge exorbitant, et qui a juste servi à mettre trop de pression sur les épaules de Barcola selon lui.

Fortement désiré par Luis Enrique qui croyait beaucoup en son potentiel, Bradley Barcola avait donc débarqué au PSG en 2023 pour 50M€ alors qu’il n’avait que quelques mois en professionnel avec l’OL dans les jambes. Un pari beaucoup trop risque aux yeux de Daniel Riolo, qui s’est lâché en direct dans l’After Foot sur RMC Sport au sujet du cas Barcola au PSG.

« Je me bats contre ça »

« Ce qui m’énerve, c’est l’exagération et la narration médiatique avec des histoires que l’on veut créer comme celle de Barcola qui devrait être, à terme, le remplaçant de (Kylian) Mbappé. Depuis le premier jour, je me bats contre ça. Il est arrivé au PSG pour un tarif très important. 50 millions d’euros ? C’est énorme pour un joueur qui avait six mois de Ligue 1 », lance Riolo, qui estime donc que le prix du transfert et la grosse médiatisation ont desservi la cause de Barcola au PSG.

« C’est risqué un si gros transfert »

« On en a fait immédiatement un grand joueur parce qu’il est arrivé au PSG. C’est risqué d’être l’objet d’un gros transfert et de n’avoir que six mois de Ligue 1 dans ton sac avant d’arriver au PSG. Parce que tu sais que tu vas changer de contexte médiatique et que l’on va faire attention », poursuit Riolo. Voilà qui est clair.