PSG : Un problème est évoqué avec Dembélé

Laissé sur le banc de touche au coup d'envoi du match contre le FC Nantes samedi soir, Ousmane Dembélé est entré après l'heure de jeu alors qu'il avait l'habitude d'enchainer les titularisations depuis le début de la saison. Et son absence s'est faite particulièrement ressentir en attaque aux yeux de Rio Mavuba.

Le PSG a tremblé samedi soir au Parc des Princes face au FC Nantes, et a fini par s'imposer sur le fil grâce à un but de Randal Kolo Muani en fin de rencontre (2-1). Pour l'occasion, Luis Enrique avait opté pour un trio offensif composé de Kang-In Lee et Bradley Barcola sur les côtés avec Kylian Mbappé dans une position axiale. Et Ousmane Dembélé, habitué à être constamment titulaire au PSG, n'est entré en jeu qu'à la 67e minute de jeu.

« Il y a un Paris avec et sans Dembélé »

Au micro de Téléfoot dimanche matin, Rio Mavuba a pointé du doigt cette absence de Dembélé dans le onze du PSG : « Dans les points positifs, il y a le match de Bradley Barcola sur le côté gauche et les retours de Marquinhos et Zaïre-Emery. Mais on sent qu'il y a un Paris avec et sans Dembélé », indique l'ancien milieu de terrain du LOSC et de l'équipe de France.

« Les choses ne sont pas parfaites »