PSG : Un joueur se lâche sur son grand retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps blessé, Milan Skriniar reprend petit-à-petit du rythme. Mercredi soir contre Lorient (4-1), il a ainsi disputé 90 minutes pour la première fois en 2024. Un soulagement pour le défenseur slovaque qui reconnaît avoir vécu trois mois compliqués loin du groupe parisien.

Arrivé libre au PSG l'été dernier, Milan Skriniar a été très utilisé durant la première partie de saison. Mais juste après la trêve, il s'est blessé sérieusement lors du Trophée des champions remporté contre Toulouse le 3 janvier. Résultat, trois mois d'absence pour l'ancien joueur de l'Inter, qui est revenu à la compétition ces dernières semaines. Contre Lorient, Milan Skriniar a même disputé l'intégralité du match pour la première fois en 2024. Pour son plus grand plaisir.

Mercato - PSG : Une révélation tombe pour ce transfert à 50M€ https://t.co/vQ5bfoXpFr pic.twitter.com/YshSbU4Ybc — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

«Je me sens bien»

« Je me sens bien. C’était important pour nous de gagner. Le match était difficile, nous aurions pu mieux contrôler le ballon, notamment à 2-0. Nous avons su l’emporter et il ne nous reste qu’un point à prendre pour être champions », assure l'international slovaque au micro de Free Ligue 1 , avant de poursuivre.

«Ce n’est jamais facile de revenir après trois mois loin du groupe»