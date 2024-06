PSG : «Un guerrier», il tombe sous le charme de Luis Enrique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet dernier, Luis Enrique a affiché de belles promesses à la tête du club parisien. S’il a réussi à emmener les « Rouge et Bleu » en demi-finale de la Ligue des Champions, le tacticien espagnol s’est également fait remarqué par son fort caractère. Une personnalité qui avait totalement conquis l’international Espagnol Dani Olmo.

Le PSG a complètement changé de visage. Apathique sur ces deux dernières saisons, le club de la capitale a été doté d’un second souffle en cette saison 2023-2024. Cela s’explique notamment par la volonté des dirigeants parisiens de redynamiser le club. Et afin de mener à bien cette révolution, ces derniers ont décidé de faire appel à Luis Enrique.

Luis Enrique a transformé le PSG

Successeur de Christophe Galtier sur le banc du club parisien, Luis Enrique a réalisé une première saison pleine de promesses. Pour sa première année au PSG, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a emmené les siens jusqu’à un titre de champion de France, une victoire en Coupe de France, mais aussi une jusqu’aux portes de la finale de la Ligue des Champions. Surtout, Luis Enrique a affiché une personnalité forte et affirmée, qui manquait au PSG sur ces dernières saisons.

« Au-delà d’être un très, très grand entraîneur, c’est quelqu’un qui a une mentalité de guerrier »