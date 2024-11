PSG : Un crack dépasse déjà Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG s’est incliné (1-2) face à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Pourtant, les Parisiens avaient rapidement trouvé la faille par l’intermédiaire de Warren Zaïre-Emery. Déjà buteur dans cette compétition, le crack de 18 ans est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la C1 au Parc des Princes, dépassant un certain Kylian Mbappé.

Le PSG dans le dur. Deux semaines après une grosse désillusion face au PSV Eindhoven (1-1), le club de la capitale avait l’occasion de se relancer en Ligue des Champions, avec la réception de l’Atlético de Madrid ce mercredi soir. Malgré une rencontre très bien démarrée, les hommes de Luis Enrique se sont finalement inclinés sur le fil (1-2).

Zaïre-Emery a brillamment trompé Jan Oblak

A la 14ème minute, Warren Zaïre-Emery bénéficiait d’un très bon pressing de la part d’Ousmane Dembélé afin de se retrouver seul face à Jan Oblak. Avec un petit ballon piqué, le phénomène de 18 ans a trompé le portier des Colchoneros, et a inscrit son premier but de la saison en Ligue des Champions.

Le crack parisien dépasse Mbappé

Comme le rapporte Opta, à 18 ans et 243 jours, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la C1 au Parc des Princes (en comptant les adversaires du PSG). Le numéro 33 a devancé un certain Kylian Mbappé, qui avait marqué face au Celtic Glasgow en novembre 2017 à 18 ans et 337 jours.