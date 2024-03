PSG : Un casse-tête annoncé pour Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Sous la houlette de Luis Enrique, Vitinha dispute l’intégralité des matchs du PSG ces derniers temps. De quoi le changer de son temps de jeu à l’automne qui fut bien moindre à Paris. Auteur d’un renouveau en club et en sélection, le milieu de terrain l’a annoncé, il ne compte pas revenir en arrière. Explications.

Cette saison, Vitinha semble être libéré et enchaîne les titularisations lors desquelles il dispute souvent l’intégralité des matchs avec le PSG. Un réel changement avec la saison dernière où il semblait moins à son aise au sein de l’entrejeu du Paris Saint-Germain. L’éditorialiste Daniel Riolo a dernièrement fait un lien avec la présence de Marco Verratti qui l’aurait desservi à son sens pendant une émission de l’ After Foot sur les ondes de RMC .

Vitinha l’assure, il veut toujours jouer

Montpellier (6-2), Nice (3-1), Real Sociedad (2-1), AS Monaco (0-0), Rennes (1-1) et bien d’autres. Hormis le nul concédé face au Stade de Reims par le PSG (2-2), Vitinha a pris part à l’intégralité des derniers matchs du Paris Saint-Germain. Pendant cette trêve internationale, le Portugais figure dans le groupe de Roberto Martinez au sein de la Seleçao . De passage en conférence de presse ces dernières heures, Vitinha a profité de cette occasion pour communiquer le message suivant : que ce soit au PSG ou en sélection, il compte bien donner des maux de tête à ses entraîneurs au niveau de son temps de jeu.

«C'est à moi de rendre les décisions du manager plus difficiles»