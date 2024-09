PSG : Un ancien de l’OM met fin au débat !

Thomas Bourseau

L’OM signe le même début de saison que le PSG avec quatre victoires et un match nul en Ligue 1. De quoi permettre à certains supporters et observateurs du club phocéen de s’enflammer pour un éventuel titre de champion, quinze ans après le dernier. Mais pour Christophe Dugarry, on en est encore loin.

L’Olympique de Marseille devait relever le premier gros défi de sa saison dimanche dernier avec le déplacement au Groupama Stadium, pelouse de l’OL. Vainqueur de cet Olympico à quelques secondes du coup de sifflet final grâce à un but de Jonathan Rowe (3-2), l’OM a néanmoins prouvé à Christophe Dugarry que ce n’est pas « la meilleure équipe du championnat ».

«Je pense que l’OM est encore en dessous du Paris Saint-Germain»

Sur les ondes de RMC, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a calmé les ardeurs des supporters marseillais sur les ambitions de titre du club phocéen en Ligue 1. « Je pense que l’OM est encore en dessous du Paris Saint-Germain, je les situe à peu près au niveau de Monaco avec des moments assez forts, des moments assez faibles ».

«L’OM est en train de prendre des forces»

« Je pense que Paris est encore supérieur à cet OM-là, mais l’OM est en plein progrès, l’OM est en train de prendre des forces, de l’énergie, de la confiance, des points. Tu as un banc de touche, tu sais qu’il va t’amener quelque chose, c’est une force supplémentaire ». a conclu Dugarry pour Rothen s’enflamme. Reste à savoir si les hommes de Roberto De Zerbi feront mentir le champion du monde 98.