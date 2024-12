PSG : Trois nouvelles embrouilles dans le vestiaire ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’ambiance semble particulièrement tendue en ce moment au sein du PSG, qui peine à obtenir des résultats satisfaisants. Et à en croire les révélations de Daniel Riolo au micro de l’After Foot, Luis Enrique serait désormais en froid avec trois joueurs majeurs de son vestiaire au sein du PSG. Explications.

Le PSG sort d’une semaine très compliquée après la défaite sur la pelouse du Bayern Munich (1-0) en Ligue des Champions ainsi qu’un match nul frustrant en Ligue 1 concédé samedi soir au Parc des Princes contre le FC Nantes (1-1). Selon les dernières tendances, Luis Enrique serait même en rupture avec une bonne partie de son vestiaire au PSG, et Daniel Riolo donne des exemples bien préçis.

Le PSG avec le Paris FC, la très mauvaise idée https://t.co/ZSYRUV3iKL pic.twitter.com/JPOtUmiU2S — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

Luis Enrique en froid avec trois stars ?

« Dans les vestiaires, la moitié ne peut plus le blairer. La rupture avec Dembélé est consommée, Donnarumma c’est terminé aussi. Il s’est brouillé avec Gigio pour Safonov, l’histoire le retiendra. Barcola, le chouchou. Il s’est retourné, gros problème », a révélé Riolo lundi soir dans l’After Foot sur RMC Sport, indiquant donc clairement que Luis Enrique s’était récemment embrouillé avec trois stars du PSG.

« C’est la pire personne... »

« Et puis cette histoire de Movistar. Comment on a pu laisser un instant un mec qui a un boulard faire un film qui montre que c’est un génie intergalactique, qu’il passe des savons à Mbappé ? C’est très mal passé. C’est la pire personne pour la stabilité », poursuit Riolo, qui charge donc Luis Enrique et ses méthodes. Ambiance.