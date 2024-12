PSG : Transfert à 60M€, un phénomène est prévenu !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a décidé de miser sur Désiré Doué. Très prometteur du côté du Stade Rennais, le joueur né en 2005 peine encore à se montrer décisif sous ses nouvelles couleurs. Interrogé au sujet du numéro 14 ce jeudi après-midi, Luis Enrique s’est montré très clair : Désiré Doué n’a pas encore le niveau pour être titulaire à Paris.

Un gros coup de l’été. Convoité par le Bayern Munich lors du mercato estival, Désiré Doué a finalement quitté Rennes afin de s’engager en faveur du PSG, qui a lâché 60M€ (bonus compris) dans l’opération. Talentueux, le nouveau numéro 14 du club de la capitale peine encore à démontrer toutes ses capacités sous les ordres de Luis Enrique, qui a évoqué sa situation en conférence de presse ce jeudi après-midi avant le déplacement sur la pelouse d’Auxerre (vendredi soir).

« Il manque un petit truc pour s'adapter encore et jouer plus »

« Quel âge a Désiré Doué ? 19 ans. C'est un joueur de qualité, il fait de bonnes choses en ce moment. Il a bien joué mais pas de là à être titulaire tout le temps. Je cherche à créer de la concurrence dans mon effectif. Je n'ai aucun souci sur Désiré Doué, j'aime ce que je vois mais il manque un petit truc pour s'adapter encore et jouer plus. Nous avons confiance en lui », a ainsi confié Luis Enrique.

« Pour certains joueurs, il y a plus de facilités, pour d’autres moins »

Au début du mois de novembre, Luis Enrique avait déjà tenu un discours similaire à propos de Désiré Doué : « Je le considère très bien. Il n’y a pas de règles mathématiques en foot. Pour certains joueurs, il y a plus de facilités, pour d’autres moins. Un joueur français a peut-être plus de facilités à s’adapter, mais chaque cas est différent. Il n’y a pas de règle. Certains s’adaptent vite, d’autres plus lentement. Doué est un joueur de haut niveau pour l’avenir. Il lui faut la mentalité adéquate pour aider l’équipe », déclarait l’Espagnol.