PSG : Surprise, Dembélé fait mieux que Mbappé

Pierrick Levallet

Loin d'être vraiment décisif depuis le début de saison, Ousmane Dembélé n'échappe pas aux critiques depuis son arrivée au PSG. L'ailier de 26 ans peine dans la finition et les supporters parisiens ne manquent pas de lui faire savoir. Malgré tout, l'international français est utile dans le collectif pour Luis Enrique. Il fait même mieux que Kylian Mbappé dans un domaine.

Recruté pour 50M€ cet été, Ousmane Dembélé n’échappe pas aux critiques au PSG. Bien loin d’être inutile dans le système de Luis Enrique, le champion du monde 2018 ne se montre pas vraiment efficace dans la finition. Le joueur de 26 ans fait preuve de beaucoup de déchet dans le dernier geste. Mais malgré cela, Ousmane Dembélé arrive à s’illustrer dans un autre domaine.

Ousmane Dembélé, top 1 en terme d'occasions créées

À en croire les données récoltées par l’Observatoire du football, Ousmane Dembélé fait mieux que tout le monde dans un domaine bien précis. L’ailier de 26 ans est en effet le joueur qui crée le plus d’occasions par le biais de passes déterminantes et de passes décisives attendues. L’international français est le leader de ce classement du CIES , devant Leroy Sané (Bayern Munich), Nico Williams (Athletic Bilbao)... et Kylian Mbappé !

Dembélé fait du bien au PSG

Décisif à seulement quatre reprises depuis son arrivée (quatre passes décisives pour aucun but) en 15 rencontres disputées avec le PSG, Ousmane Dembélé se montre très important pour le collectif. Cela devrait assurément faire taire quelques critiques, du moins pendant un court instant.