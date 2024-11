PSG : «Stupide», Luis Enrique se fait fracasser !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La titularisation de Matvey Safonov dans les buts du PSG à la place de Gianluigi Donnarumma face au Bayern Munich a fait couler beaucoup d’encre, et beaucoup ne comprennent pas ce choix fort de la part de Luis Enrique. Jérôme Alonzo, ancien gardien du PSG, a d’ailleurs critiqué les justifications de l’entraîneur espagnol après la rencontre.

Interrogé mardi après la défaite du PSG en Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-0), Luis Enrique justifiait son choix de titulariser Matvey Safonov plutôt que Gianluigi Donnarumma dans les buts : « J’ai choisi de faire jouer Safonov pour surmonter le pressing du Bayern et générer une première supériorité à la relance. Les défaites sont toujours gênantes et font mal, mais elles me donnent beaucoup d’informations et me permettent de savoir où l’on va à l’avenir », avait confié l’entraîneur du PSG. Un discours qui fait débat.

« Les justifications sont stupides »

Dans les colonnes du Parisien, Jérôme Alonzo tacle sèchement Luis Enrique sur ses explications : « Les justifications sont stupides. Enrique a le droit de sortir Donnarumma parce qu’il n’est pas performant en Ligue des champions depuis six mois. Mais là, on m’apprend que Safonov, c’est Beckenbauer… C’est un raisonnement que je ne peux entendre. Pour moi, Luis Enrique est à un tournant. Il est encore temps de trancher », estime l’ancien gardien du PSG.

Alonzo ne comprend pas

« Le gardien n’est pas un joueur comme les autres. Qu’on le veuille ou non, c’est une personne à part dans le groupe et le vestiaire. C’est un patron et un patron, tu ne le fragilises pas », poursuit Jérôme Alonzo, qui fracasse donc l’entraîneur espagnol du PSG.