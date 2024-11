Luis Enrique - PSG : L’énorme signal envoyé au vestiaire !

Axel Cornic

Si plusieurs sources parlent d’une prolongation quasiment actée et que la direction lui fait entière confiance, Luis Enrique ne fait pas vraiment l’unanimité. Car certains de ses choix sont pointés du doigt et le coach du Paris Saint-Germain a ainsi souhaité envoyé un message fort ce vendredi, lors de la conférence de presse précédant le match face au FC Nantes.

Pour sa deuxième saison sur le banc, Luis Enrique clame haut être fort être fidèle au projet qu’il s’est fixé depuis son arrivée au PSG. Mais plus le temps passe et moins on semble véritablement voir où l’entraîneur espagnol souhaite aller, surtout après les deux défaites consécutives en Ligue des Champions, face à l’Atlético de Madrid (1-2) puis plus récemment face au Bayern Munich (1-0).

« Je responsabilise mes joueurs, je le fais dans le vestiaire et pas publiquement »

Interrogé sur ses choix lors de la conférence de presse de ce vendredi, le coach du PSG a tenu un discours assez clair. « Moi, je prends les responsabilités des défaites. Les victoires sont celles des joueurs. Le plus difficile, c'est ce que font les joueurs. Mes choix sont importants. Je responsabilise mes joueurs, je le fais dans le vestiaire et pas publiquement » a expliqué Luis Enrique, qui va croiser la route d’Antoine Kombouaré et du FC Nantes ce samedi, pour la 13e journée de Ligue 1.

« Tout le monde ne peut pas jouer au PSG »

« Je suis d'une autre génération. Je ne le ferai pas publiquement car ce n'est pas ma manière de voir les choses. Très souvent, on ne comprend pas mes décisions mais ça s'appuie sur plusieurs choses : ce n'est pas seulement bien jouer au foot » a poursuivi le technicien espagnol, avant d’envoyer un message fort aux joueurs du PSG. « Tout le monde ne peut pas jouer au PSG. Il faut avoir du courage, des valeurs, ce sont des choses plus complexes ».