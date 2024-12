PSG : Riolo pousse un coup de gueule !

Pierrick Levallet

Si le PSG a remporté une victoire très importante ce mardi soir sur la pelouse du RB Salzbourg (0-3), le jeu déployé par l’équipe de Luis Enrique n’a pas encore convaincu tout le monde. Le club de la capitale a notamment gâché quelques occasions de buts. Daniel Riolo s’est d’ailleurs permis un nouveau coup de gueule sur le jeu des Parisiens.

Le PSG avait besoin d’une victoire ce mardi soir contre le RB Salzbourg pour s’assurer de meilleures chances de qualification pour le prochain tour de la Ligue des champions. Et grâce à Gonçalo Ramos, Nuno Mendes et Désiré Doué, les Rouge-et-Bleu se sont imposés (0-3). Toutefois, le jeu déployé par les hommes de Luis Enrique n’a pas convaincu tout le monde.

«Pas encore sur une bonne équipe, il faut être lucide»

Daniel Riolo s’est d’ailleurs permis un coup de gueule sur le PSG. « Le PSG n'a pas un bon niveau, il faut dire la vérité. Au milieu de terrain, même ce mauvais Salzbourg a réussi parfois à se créer des brèches. On n'est pas encore sur une bonne équipe, il faut être lucide. On continue de pas mal s'ennuyer. On est encore dans quelque chose qui tourne en rond » a ainsi lancé le chroniqueur de l’After Foot sur RMC.

Le PSG n'a toujours pas le droit à l'erreur en Ligue des champions

En attendant les matchs de ce mercredi soir, le PSG est remonté à la 24e place du classement de la Ligue des champions. Le pensionnaire de la Ligue 1 est encore dans la course, mais n’aura pas vraiment le droit à l’erreur contre Manchester City et Stuttgart en janvier pour espérer voir le prochain tour de la prestigieuse compétition européenne.