PSG : Riolo dézingue Al-Khelaïfi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Habitué aux tacles sur Nasser Al-Khelaïfi, Daniel Riolo n'a jamais été très tendre avec le président du PSG. Et il vient d'en remettre une couche sur les réseaux sociaux en le tenant responsable des problèmes majeurs rencontrés par le club de la capitale depuis le début de l'ère QSI, refusant de se disperser dans les débats sur la rivalité entre Kylian Mbappé et Neymar.

Après avoir été très proches pendant plusieurs années au PSG, Neymar et Kylian Mbappé ont fini par se déchirer en interne. L'attaquant français aurait même fini par réclamer la tête du Brésilien, ce qu'il a obtenu puisque Neymar a été poussé vers la sortie en 2023. Il a atterri en Arabie Saoudite, et ce même procédé a été utilisé par le PSG avec Marco Verratti, transféré au Qatar.

Mbappé à la manoeuvre ?

Certaines sources avancent que Mbappé était à l'origine de ces départs et que la direction du PSG lui aurait donné les pleins pouvoirs dans l'espoir de le convaincre de prolonger son contrat. En vain, puisque le capitaine de l'équipe de France a fini par s'en aller au Real Madrid l'été dernier.

Riolo charge Al-Khelaïfi

Et alors que certains sur les réseaux sociaux pointent du doigt cette rivalité entre Mbappé et Neymar, Daniel Riolo rejette l'entière responsabilité de ces problèmes sur les épaules de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG : « Tu as viré Neymar et Verratti parce que c’étaient plus des joueurs de foot ! Tu es au courant qu’ils ne jouent plus au foot ? Donc à un moment on tourne la page et on se dit qu’il y a un seul responsable de tout au PSG : Nasser Al-Khelaïfi. Depuis 10 ans la source de tous les maux », a-t-il lâché via son compte X. Voilà qui est clair...