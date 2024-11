PSG : «Spécial», Barcola prépare du très lourd !

Pierrick Levallet

Déjà titulaire en fin de saison dernière, Bradley Barcola a pris un rôle encore plus important au PSG après le départ de Kylian Mbappé cet été. Luis Enrique compte énormément sur lui en attaque, notamment à la finition. L’ailier de 22 ans est alors en train de travailler une technique qui pourrait rapidement devenir redoutable devant le but.

«C’est en nette amélioration»

« Mon enroulée venant de la gauche ? Elle va venir cette « spéciale », elle n’est pas encore 100 % maîtrisée. Mais je la travaille énormément lors des entraînements et c’est en nette amélioration. Quand on a des petits jeux de finition, et on en fait beaucoup, il faut travailler les gestes sérieusement en sachant que dans les matchs je vais pouvoir le reproduire. Je fais également du rab après les séances » a ainsi révélé Bradley Barcola dans un entretien accordé au Parisien.

Bradley Barcola s'inspire de Thierry Henry ?

L’attaquant du PSG commence d’ailleurs à l’appliquer en match. Bradley Barcola était notamment proche de marquer un but splendide face au RC Lens ce samedi, avant que Brice Samba n'arrête sa frappe du bout des doigts. Déjà efficace en Ligue 1 (8 buts en 10 matchs), l’ancien de l’OL pourrait franchir un cap et devenir redoutable aussi en Ligue des champions avec cette fameuse enroulée qui rappelle celle du grand Thierry Henry. En attendant, Bradley Barcola continue de peaufiner sa technique, afin de se montrer plus efficace avec. Le PSG peut déjà s'en frotter les mains. À suivre...