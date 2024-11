PSG : Porté disparu, il fait un retour surprise

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques matches, Randal Kolo Muani était porté disparu. Mercredi soir, contre l’Atlético de Madrid, Luis Enrique a toutefois relancé son attaquant en le faisant entrer en fin de match. Un choix qu’il a justifié en conférence de presse à l’issue de la rencontre.

Alors qu'il ne semblait plus entrer dans les plans de Luis Enrique après être resté sur le banc du PSG durant les trois derniers matches de Ligue 1, Randal Kolo Muani est entré en jeu mercredi soir contre l'Atlético de Madrid. Comment expliquer ce retournement de situation ? Luis Enrique se justifie.

Grand retour pour Kolo Muani

« Du fait de la situation du match. L’Atlético était encore plus refermé sur lui-même qu’au début de match. Ils ont passé le match avec une ligne de cinq défenseurs. Je voulais un profil plus offensif mais nous n’avons pas su concrétiser. J’ai aimé son attitude et sa manière d’entrer sur la pelouse. Vu notre situation, ce n’est pas un joueur qui changera les choses seul. Ce sont l’équipe et son entraîneur qui changeront les choses », a confié l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

Luis Enrique justifie son choix

« À vrai dire, le responsable de la création de nos 50 occasions est l’équipe. Le responsable de notre manque d’efficacité est l’entraîneur. Si nous n’obtenons pas de résultats, le responsable c’est moi, sans aucun doute. Que vais-je faire ? Faire ce que je considère le mieux pour que mon équipe continue de se créer des occasions, soit meilleure que l'adversaire et défende à un haut niveau. C’est difficile d’expliquer une série comme celle de ces trois matchs de Ligue des champions avec seulement quatre points seulement. Je me sens très mal, comme mes joueurs, mais demain, nous aurons le temps pour analyser le match et débriefer tout ça. Il reste quatre matchs difficiles à jouer. Nous essayerons jusqu’à la dernière minute du dernier match. C’est presque drôle de voir comment nous encaissons certains buts. Nous nous procurons 20 occasions claires pour marquer, et l’adversaire éternue et marque. C’est la même dynamique à chaque fois. Nous devons nous relever et tenter à nouveau », ajoute Luis Enrique.