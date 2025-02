PSG : Pierre Ménès annonce le remplaçant de Mbappé

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Parti à l’issue de son contrat du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé était censé laisser un grand vide au sein de l’attaque du PSG. Néanmoins, grâce au bon travail de Luis Enrique, le club parisien s’avère menaçant offensivement parlant. Pour Pierre Ménès, le grand remplaçant de Mbappé se nomme tout simplement Ousmane Dembélé.

Le PSG renaît de ses cendres. Critiqué en début de saison pour son manque de réalisme offensif, le club parisien réussit désormais à terroriser les défenses adverses. En 2025, Paris a inscrit 29 buts en 10 matchs disputés seulement, et semble enfin avoir digéré le départ de Kylian Mbappé. Car en quittant le PSG pour le Real Madrid en juin, le meilleur buteur de l’histoire du club francilien laissait planer le doute sur la capacité de Paris à se montrer dangereux offensivement.

Le PSG meilleur sans Mbappé ?

Si Luis Enrique affirmait que son équipe serait plus forte sans son numéro 7, le technicien espagnol ne s’est pas trompé. Avec les présences d’Ousmane Dembélé, de Bradley Barcola, de Désiré Doué, et désormais de Khvicha Kvaratskhelia, le coach du PSG dispose d’une véritable armada offensive, complémentaire, et capable de marquer sur différentes phases de jeu. Auteur de 16 buts en 19 matchs en Ligue 1 cette saison, Ousmane Dembélé semble avoir enfin atteint son plein potentiel, et s’est mué en véritable leader offensif après le départ de Kylian Mbappé. Sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès s’est d’ailleurs exprimé sur l’après-Mbappé au PSG.

« Il est transformé »

« Je pense que le PSG a digéré le départ de Mbappé. Uniquement parce qu’il y a cette trouvaille, à mettre au crédit de Luis Enrique, de mettre Dembélé au poste d’avant-centre. Quand on connaissait l’efficacité chronique d’Ousmane… Il est transformé. Il y a d’autres explications comme l’éclosion de Doué, Barcola a des stats impressionnantes, Kvara apporte une solution et un profil encore différent. Aujourd’hui, l’attaque du PSG est devenue performante », a confié l’ancien journaliste.