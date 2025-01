PSG - Neymar : Hanouna révèle ses discussions avec Al-Khelaïfi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté en 2017, Neymar sera donc resté au PSG jusqu’en 2023. Pour le Brésilien, la fin avec le club de la capitale a quelque peu été brusque. En effet, poussé vers la sortie, il a dû rejoindre l’Arabie Saoudite et Al-Hilal. Il n’empêche que durant ses 6 années à Paris, Neymar a laissé une très image. Ce n’est visiblement pas Nasser Al-Khelaïfi qui dira le contraire.

Ces derniers jours, Neymar avait des choses à dire sur Kylian Mbappé, son ancien coéquipier au PSG. On le sait, ça s’est mal terminé entre les deux joueurs et le Brésilien a ainsi révélé : « Quand Leo (Messi) est arrivé (en 2021), il est devenu un peu jaloux. Il ne voulait pas me partager avec qui que ce soit (rire). C'est comme ça que les embrouilles ont commencé, que son comportement a changé ». Aujourd’hui, Neymar et Mbappé ne sont plus au PSG. Mais visiblement, au sein du club de la capitale, on garde de meilleurs souvenirs de celui qui évolue désormais en Arabie saoudite.

« Il me le dit à chaque fois, il adore Neymar »

Si le PSG a donc poussé Neymar vers la sortie en 2023, le Brésilien reste tout de même apprécié de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du club de la capitale le répèterait visiblement souvent à Cyril Hanouna. En effet, lors de son émission TPMP, il a fait savoir : « Il faut savoir que Nasser Al-Khelaïfi adore Neymar. Il adore Neymar et Messi. Il me le dit à chaque fois, il adore Neymar. C’est quelqu’un dont il a de très bons souvenirs ».

« Si vous parlez avec les dirigeants du PSG…

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Cyril Hanouna parle des bons retours des dirigeants du PSG à propos de Neymar. Au contraire d’ailleurs de Kylian Mbappé. « Si vous parlez avec les dirigeants du PSG, de ce qu’on m’a dit, des gens qui parlent avec eux, ils adoraient Neymar, ils disent que c’est un type qui est très sympathique, un type qu’ils aimaient beaucoup. Et ils n’aiment pas trop Kylian Mbappé », avait-il alors déjà expliqué.