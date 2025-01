PSG : Catastrophe pour Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Homme en forme du PSG ces derniers temps, Ousmane Dembélé est victime de l’épidémie de grippe touchant actuellement le territoire français. Préservé tout au long de la semaine, le numéro 10 parisien vit actuellement une course contre la montre pour être de retour pour le choc face à Manchester City mercredi. Son absence sonnerait comme un gros coup dur pour la formation de Luis Enrique.

Si au cours du début de cet exercice 2024-2025, l’homme en forme du PSG se nommait Bradley Barcola, le club de la capitale tient son nouveau leader offensif. Il y a une semaine, face à l’ASSE, Ousmane Dembélé a survolé les débats, inscrivant un doublé très important pour les hommes de Luis Enrique. Auteur du seul but du trophée des Champions face à l’AS Monaco au début du mois, le numéro 10 parisien a entamé l’année 2025 de la meilleure des manières.

Dembélé, l’homme en forme du PSG

« Qu’est-ce que j’ai pensé de Dembélé ce soir ? Rien. Je ne pense rien. Il est en forme ? Bien sur mais nous sommes une équipe, on joue avec tous les joueurs. Et un joueur comme Dembélé qui marque deux buts, c’est bien pour nous, c’est parfait. Mais nous sommes une équipe, tous ensemble, c’est la chose la plus importante pour nous », déclarait le coach Luis Enrique à son sujet suite à la victoire du PSG face à Saint-Étienne. Cependant, à l’approche du choc de Ligue des Champions face à Manchester City, le doute plane autour d’Ousmane Dembélé.

Le numéro 10 absent face à Manchester City ?

Et pour cause, comme l’ont révélé plusieurs médias, le joueur de 27 ans est malade, touché par la sévère grippe qui contamine actuellement la France. Si rien n’a encore été communiqué par le PSG, le numéro 10 pourrait être diminué, voire absent pour le choc européen. Préservé par Luis Enrique face à Espaly en Coupe de France et face à Lens, Ousmane Dembélé joue contre la montre afin de retrouver sa place dans le groupe, et le PSG en a grandement besoin...