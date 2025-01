Barcola souffre, le vestiaire du PSG vole à son secours !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sauveur du PSG mercredi en Coupe de France face à Espaly (2-4), Bradley Barcola a de nouveau trouvé le chemin des filets ce samedi face au RC Lens (1-2). Auteur du but libérateur pour les Parisiens, le Français retrouve des couleurs au meilleur des moments pour le club parisien, et ce au plus grand bonheur de Fabian Ruiz, qui a tenu à le féliciter.

Auteur d’un excellent début de saison avec le PSG, Bradley Barcola a peu à peu disparu des radars. Beaucoup moins en confiance sur son côté gauche, le phénomène de 22 ans a vu Désiré Doué lui passer devant sur les derniers rendez-vous. Mais cette semaine, le numéro 29 semble s’être réveillé, alors que Luis Enrique évoquait son cas récemment.

Barcola retrouve des couleurs

« Il y a des moments comme ça. Dans la vie, on peut ne pas être bien, il n'y a pas que le foot dans la vie. Je traverse des moments un peu plus difficiles que d'autres, j'essaie de me remettre à fond dedans et de penser à 100 % au football et me donner à fond pour retrouver ce niveau-là », expliquait ainsi l’entraîneur du PSG à propos de la méforme de Bradley Barcola. Buteur en Coupe de France mercredi, l’ailier gauche a réalisé un gros match face à Lens ce samedi après-midi. Passeur décisif sur l’égalisation parisienne signée Fabian Ruiz, Barcola a ensuite inscrit le but de la délivrance pour le PSG, d’une frappe sèche après un beau mouvement collectif.

« Je suis content pour lui et j’espère qu’il marquera encore plus de buts »

Fabian Ruiz a notamment tenu à le féliciter : « C’est un grand joueur. Il avait joué quelques matchs sans marquer, mais aujourd’hui, il m’a offert une belle opportunité pour que je puisse marquer. Je suis content pour lui et j’espère qu’il marquera encore plus de buts. C’est très important pour l’équipe », a ainsi lâché le numéro 8 du PSG en zone mixte.