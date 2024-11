PSG : Mission impossible pour Luis Enrique ?

Pierrick Levallet

N’ayant pas vraiment réussi à s’imposer au PSG depuis son arrivée, Fabian Ruiz continue néanmoins d’impressionner lorsqu’il évolue en sélection. Luis Enrique attendrait donc que le milieu de terrain de 28 ans affiche un niveau similaire pour être titulaire dans la capitale. Mais la tâche promet d’être sérieusement compliquée pour le coach parisien.

Luis Enrique semble avoir trouvé son trio au milieu de terrain, et il n’inclut pas Fabian Ruiz. L’entraîneur du PSG fait plus souvent confiance à Warren Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves. L’international espagnol, lui, est plus souvent cantonné à un rôle de doublure malgré son niveau impressionnant en sélection. Luis Enrique s’est alors montré très clair envers lui.

Luis Enrique en attend plus de Fabian Ruiz

Le coach espagnol en attendrait beaucoup de Fabian Ruiz pour qu’il puisse prétendre à une place de titulaire au PSG. Mais l’ancien de Naples n’est pas vraiment en confiance chez les Rouge-et-Bleu. Luis de la Fuente le considère comme un élément clé de son onze en Espagne, et c’est sans doute ce qui fait la différence pour Fabian Ruiz.

La tâche va être compliquée au PSG

Comme le rapporte Relevo, Luis Enrique espère en tout cas qu’il parviendra à afficher le même niveau au PSG qu’en Espagne. Mais la tâche promet d’être compliquée, voire impossible selon le média ibérique pour l’entraîneur de 54 ans au vu du rôle moins important qui est attribué à Fabian Ruiz. À suivre...