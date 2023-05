PSG : Messi de retour, un ancien de l’OM lâche une énorme punchline

Benjamin Labrousse

Suspendu mercredi dernier par le PSG pour s’être rendu en Arabie Saoudite sans l’accord du club parisien, Lionel Messi est finalement de retour dans le groupe de Christophe Galtier. Visiblement touchée par les excuses de l’Argentin vendredi dernier, la direction parisienne a rapidement levé sa suspension. Une affaire qui a fait réagir Adil Rami, ancien joueur de l’OM, et qui avait été licencié pour faute grave par le club phocéen.

Après plusieurs rebondissements dans cette affaire, la situation entre Lionel Messi et le PSG semble s’être apaisée. Et pour cause, l’Argentin a pu retrouver les terrains de l’entraînement ce lundi, après avoir vu levée sa suspension suite à son voyage au Moyen-Orient au lendemain de la défaite face à Lorient (1-3) le 30 avril dernier. Si La Pulga s’est entraînée en solitaire car ses coéquipiers bénéficiaient d’un jour de repos, ce dernier devrait être disponible pour la réception d’Ajaccio ce samedi.

Messi : La réaction du PSG après son mea culpa https://t.co/q5AnTfHoA6 pic.twitter.com/AMCZq7DhtF — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Adil Rami s’enflamme sur le retour de Messi, et publie un message énigmatique

Et forcément, ce rapide retour de Léo Messi dans le groupe parisien n’a pas manqué de faire réagir. Adil Rami, actuellement à l’ESTAC s’est permis de laisser un message assez acerbe sur le réseau social Instagram . « Messi de retour à l'entraînement... (Logique) Il aurait peut-être dû faire Fort Boyard pour une association caritative pendant sa journée off... (Ça... c'est faute grave et licenciement) » , déclare l’ancien défenseur de l’OM (2017-2019).

Adil Rami avait été licencié de L’OM en 2019 pour faute grave