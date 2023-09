PSG : Mbappé se rate, Luis Enrique lui trouve une excuse

La rédaction

Tenu en échec par Clermont (0-0) samedi après-midi, le PSG a buté sur une défense de fer et un gardien infranchissable. Les Parisiens se sont créés des occasions mais ils ont été décevants dans l'ensemble, à l'image de Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France est passé à côté de son match mais Luis Enrique estime qu'il n'y est pour pas grand chose.

Le PSG a vécu un samedi compliqué ! Les joueurs de Luis Enrique n'ont pas fait mieux qu'un match nul et vierge (0-0) contre la lanterne rouge du championnat Clermont. L'attaque parisienne a bien été muselée et Kylian Mbappé n'a pas été en mesure de faire la différence. L'attaquant parisien a même été le plus décevant du quatuor de devant. Cela s'explique en partie par l'état de la pelouse du stade Gabriel Montpied selon Luis Enrique.

Enrique peste après la pelouse

Le coach du PSG a poussé un coup de gueule sur la qualité de la pelouse de l'enceinte clermontoise. « Je me sens désolé parce que c’était un match compétitif, difficile. On le savait. On a créé plus d’occasions, on aurait dû gagner ce match. Je suis content de la performance des joueurs, mais en première période on aurait pu être plus agressifs », a-t-il expliqué au micro de Prime Vidéo . Et lorsqu'on l'interroge sur Kylian Mbappé, Luis Enrique en remet une couche sur la pelouse.

«À chaque fois, ça rebondissait»