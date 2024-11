PSG : Mbappé reçoit un message en pleine polémique

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien coéquipier de Kylian Mbappé au PSG, Hugo Ekitiké a relancé sa carrière à Francfort, loin du Parc des Princes. Et alors que Mbappé connaît une grosse période de doutes avec toute la polémique sur ses deux absences consécutives en équipe de France, Ekitiké a tenu à lui apporter son soutien.

Entre l’été 2022 et le mois de janvier 2024, Kylian Mbappé et Hugo Ekitiké ont été concurrents directs sur le front de l’attaque du PSG. Le second, qui cartonne depuis quelques mois avec l’Eintracht Francfort, garde un œil sur l’actualité très mouvementée de Mbappé, qui fait polémique de par ses absences répétées en équipe de France alors qu’il est capitaine. Et son ancien pote du PSG lui a passé un message.

Mercato - PSG : Grande nouvelle annoncée par la presse italienne ! https://t.co/U0zEn1Xbgo pic.twitter.com/IgNTxx2deZ — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

« Je lui souhaite le meilleur »

Interrogé par Sport Bild, Ekitiké s’est prononcé au sujet de Kylian Mbappé : « Nous nous entendions bien à Paris. Mais je n'ai actuellement aucun contact avec lui. Kylian a assez de pain sur la planche en ce moment et doit prendre soin de lui et de sa carrière. Je lui souhaite tout le meilleur pour cela », indique l’ancien attaquant du PSG.

Aucun regret avec le PSG

« Je ne regrette rien de ce qui s'est passé. J'ai pris avec moi les leçons que j'ai apprises à Paris et je suis complètement différent maintenant. J'ai beaucoup plus confiance en moi, je gère mieux la pression, j'ai davantage l'esprit d'équipe et je parle davantage aux gens », poursuit Ekitiké sur son expérience ratée au PSG.