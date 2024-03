PSG : Mbappé reçoit un avertissement très clair !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid a du faire sans Jude Bellingham ce samedi après-midi face à Osasuna. Le milieu de terrain anglais avait écopé d'un carton rouge lors de la rencontre face au FC Valence après avoir protesté contre une décision arbitrale. Une décision qui ne passe auprès de Fred Hermel. Selon le journaliste, Kylian Mbappé, attendu en Espagne, pourrait subir le même traitement.

« C'est un putain de but ». Jude Bellingham avait perdu ses nerfs lors de la rencontre face au FC Valence le 2 mars dernier (2-2). Alors qu'il pensait offrir la victoire à son équipe dans le temps additionnel, le joueur du Real Madrid avait été surpris d'apprendre que l'arbitre avait sifflé la fin du match juste avant que le ballon ne franchisse la ligne. Furieux, il avait laissé éclater sa colère et écoper d'un carton rouge, synonyme de deux matches de suspension.

Hermel pousse un coup de gueule

Absent face à Osasuna ce samedi, Bellingham a reçu le soutien de Fred Hermel. Dans sa chronique pour As, le journaliste français a pointé du doigt l'attitude des instances. « Le club merengue a été victime d'une terrible injustice. Bellingham est la seule grande star qui reste dans notre championnat et il semble qu'ils s'en prennent à lui, tout comme Ancelotti l'a laissé tomber. L'indice UEFA de l'Espagne est au plus bas, mais le pays continue de se jeter des pierres sur le toit. C’est quelque chose d'étonnant » a lâché Hermel.

« Cher Kylian Mbappé... »