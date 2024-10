PSG - Mbappé : En plein conflit, le verdict tombe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première victoire dans son conflit qui l'oppose au PSG, Kylian Mbappé devrait prochainement recevoir une autre bonne nouvelle. La commission paritaire d'appel de la LFP devrait effectivement trancher en faveur de l'attaquant du Real Madrid qui réclame 55M€ au club parisien. Une somme qui correspond à des primes que le PSG n'aurait pas versé. Mais le litige est loin d'être réglé pour autant.

Alors qu'il a quitté le PSG en froid avec les dirigeants parisiens, Kylian Mbappé a engagé des poursuites afin de réclamer 55M€ au club de la capitale. Une somme qui correspond à des primes que le PSG n'aurait pas versé à son ancien attaquant. Les Parisiens se défendent en assurant que Kylian Mbappé avait renoncé à ses primes dans le cadres d'un accord passé durant l'été 2023. Ce que dément le joueur.

Le verdict en faveur de Mbappé ?

En septembre dernier, la commission juridique de la LFP, saisie par Kylian Mbappé, avait prôné une médiation entre les deux parties, refusée par le PSG qui avait dans la foulée été sommé de verser les montants réclamés par le numéro 9 du Real Madrid. Le club parisien avait donc décidé de faire appel auprès de la commission paritaire d'appel de la LFP qui doit rendre son verdict vendredi. Et selon les informations de L'EQUIPE, il sera favorable à Kylian Mbappé.

C'est encore loin d'être terminé

Il s'agit donc d'une nouvelle victoire pour le capitaine de l'équipe de France dans ce conflit. Mais c'est encore loin d'être terminé. Le PSG peut effectuer un nouveau recours auprès de la commission supérieure de recours, placée sous l'égide de la FFF. Mais là encore, le verdict peut encore faire l'objet d'un appel auprès du tribunal administratif avec conciliation devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). De son côté, Kylian Mbappé peut également saisir l'UEFA et le conseil de prud'hommes. Bref, entre le PSG et Kylian Mbappé, la guerre continue.