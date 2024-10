PSG : Verratti, remontada… La folle prédiction qui s’est réalisée !

Thomas Bourseau

Le PSG avait pourtant fait le plus dur en inscrivant pas un, mais deux buts à Old Trafford pendant la première manche des 1//8èmes de finale de la Ligue des champions. Manchester United a refait son retard et a éliminé le Paris Saint-Germain grâce notamment à une consigne tactique qui s’est avérée parfaite de la part d’Ole Gunnar Solskjaer. Il raconte tout.

Sans Neymar, blessé, le PSG emmené par Kylian Mbappé s’était imposé sur la pelouse d’Old Trafford (2-0) en 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions face à Manchester United. Pour le match retour au Parc des princes le 6 mars 2019, Ole Gunnar Solskjaer était persuadé que son équipe, pourtant fortement remaniée en raison des multiples absences des stars dont Paul Pogba et Alexis Sanchez, avait les qualités afin d’inverser la tendance. D’autant plus que la célèbre remontada au Camp Nou du 8 mars 2017 n’était pas si lointaine à l’époque.

«J'évoque la remontada en conférence de presse pour remettre une petite graine dans la tête des joueurs du PSG»

Pour L’Équipe, Ole Gunnar Solskjaer est longuement revenu en interview ce jeudi sur sa tactique pour affronter le PSG à Paris. « La veille, j'évoque la remontada (contre le Barça, 4-0, 1-6 en 2017) en conférence de presse, pour remettre une petite graine dans la tête des joueurs du PSG. (Rires.) Ils mènent de deux buts et je suis certain qu'ils vont vouloir offrir du jeu à leur public. Pour les contrer, on doit absolument isoler Marco Verratti, un joueur extraordinaire, pour qu'il n'ait ni ballon ni espace ».

«Thilo Kehrer devait être aligné. Je demande donc à Rashford d'insister sur ce flanc-là»

Pour l’ex-entraîneur de Manchester United qui a avoué avoir bénéficié d’un contrat de trois saisons après cette qualification en Ligue des champions acquise face au PSG, la clé était le pressing sur Thilo Kehrer, aligné en latéral droit, poste qui n’est pas le sien. « On a ciblé le côté droit de la défense parisienne. Thilo Kehrer devait être aligné. Je demande donc à Marcus (Rashford) d'insister sur ce flanc-là. Juste avant d'entrer sur la pelouse, je dis à mes joueurs qu'ils ne sont pas obligés de marquer deux buts dans les quinze premières minutes. En revanche, je veux qu'on ait un but d'avance à dix minutes de la fin. Pour les faire trembler et les faire douter. »

«Au bout de deux minutes, Kehrer reçoit un ballon en retrait compliqué »

« Le match démarre, au bout de deux minutes, Kehrer reçoit un ballon en retrait compliqué. Je vois Marcus (Rashford) sprinter pour aller le presser et l'obliger à mettre une passe difficile à Buffon. Dans l'axe, Romelu (Lukaku)devance Thiago Silva, intercepte le ballon et marque ». Au final, après l’égalisation de Juan Bernat et un autre but de Romelu Lukaku, Marcus Rashford a transformé un penalty obtenu après une main de Presnel Kimpembe en toute fin de match qui a été fatal au PSG (3-1).