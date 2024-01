PSG : Mbappé donne rendez-vous à l’OM

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé adore jouer contre l'OM. En quatorze rencontres face au club olympien, le numéro 7 du PSG n'a jamais perdu face à l'OM (12 victoires et deux matchs nuls). Le Bondynois est presque tout le temps décisif puisqu'il a également marqué dix fois face à Marseille et délivré 3 passes décisives. Le 31 mars prochain, les deux équipes se rencontreront et Mbappé espère encore repartir du Vélodrome avec la victoire.

Lors du match aller, en septembre dernier, le PSG n'avait fait qu'une bouchée d'un OM en crise (4-0). Au Parc des Princes, les Marseillais sans Marcelino avaient bu la tasse mais Kylian Mbappé n'avait pas marqué. Le 31 mars prochain, il aura peut-être l'opportunité de faire trembler les filets du Vélodrome.

«Tu y penses parce que c’est une opportunité de marquer l’histoire»

Interrogé par Prime Video , Kylian Mbappé a avoué être impatient de jouer face à l'OM le 31 mars prochain et a déjà coché la date depuis longtemps : « Tu y penses parce que c’est une opportunité de marquer l’histoire, de marquer les classiques de son empreinte, de brûler la rétine. »

«J’espère qu’on va aller là-bas et qu’on va gagner encore»