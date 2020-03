Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel affiche un énorme soulagement pour Mbappé !

Publié le 12 mars 2020 à 14h15 par B.C.

Incertain avant la rencontre, Kylian Mbappé a finalement pu s'assoir sur le banc du PSG avant de rentrer pour les 30 dernières minutes de la partie. Un grand soulagement pour Thomas Tuchel.

Alors que le PSG devait déjà faire sans ses supporters contre le Borussia Dortmund (2-0) en raison de l'épidémie de coronavirus, Kylian Mbappé manquait également à l'appel au coup d'envoi, la faute à une grosse angine. Le natif de Bondy figurait tout de même sur la feuille de match ce mercredi après avoir disputé l'entraînement dans la matinée. Kylian Mbappé a même pu participé à la rencontre en rentrant à la 64e à la place de Pablo Sarabia, un grand soulagement pour Thomas Tuchel comme il l'a expliqué au micro de SkySportDeutschland .

« Je me suis dit : peut-être est-ce enfin la fin de la poisse »