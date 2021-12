Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino a pris une grande décision pour Sergio Ramos !

Publié le 30 novembre 2021 à 18h50 par A.D.

De retour de blessure face à l'ASSE ce dimanche, Sergio Ramos a joué ses premières minutes avec le PSG. Alors qu'il a disputé l'intégralité de la partie face aux Verts, l'ancien capitaine du Real Madrid devrait être laissé au repos ce mercredi face à l'OGC Nice.