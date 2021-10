Foot - PSG

PSG - Malaise : Lucas Hernandez répond à l'incroyable révélation de Kylian Mbappé !

Publié le 5 octobre 2021 à 22h45 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé a laissé entendre qu'il avait envisagé de mettre de côté l'équipe de France après l'Euro, Lucas Hernandez n'a pas hésité à apporter son soutient à l'attaquant du PSG.

Entre la polémique avec Olivier Giroud et le penalty raté qui mettait fin à un Euro globalement très décevant, Kylian Mbappé a vécu un été particulièrement mouvementé avec l'équipe de France. Et l'attaquant du PSG n'a pas échappé aux critiques. Une situation qu'il a très mal vécue puisque dans les colonnes de L'Equipe , Kylian Mbappé a révélé qu'il avait songé à mettre sa carrière internationale entre parenthèse. « A partir du moment où j'ai ressenti que je commençais soi-disant à devenir un problème et que les gens me ressentaient comme un problème... », explique le Champion du monde assurant ayant eu l'impression d'être le principal problème de l'équipe de France au sein de laquelle il s'est senti isolé. Mais Lucas Hernandez lui envoie un message très fort.

«Moi personnellement, et tous les joueurs on est avec lui»