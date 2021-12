Foot - PSG

PSG - Malaise : Leo Messi lâche ses vérités sur cette action polémique !

Publié le 4 décembre 2021 à 10h45 par H.G.

Alors que le fait qu’il s’allonge derrière le mur à l’occasion d’un coup franc de Manchester City au Parc des Princes avait suscité quelques commentaires, Leo Messi a tenu à mettre les choses au clair.

L’image avait fait le tour de l’Europe : Leo Messi, allongé derrière le mur du PSG lorsque Manchester City frappait un coup franc au Parc des Princes en fin de match le 28 septembre dernier (victoire 2-0 des Parisiens). Si certains s’en étaient amusés, d’autres observateurs se sont emportés en affirmant qu’un joueur tel que le septuple Ballon d’Or n’a pas à être utilisé de la sorte par son équipe. Cependant, à l’occasion d’un entretien accordé à France Football , Leo Messi a tenu à calmer les choses en affirmant s’être mis dans cette position de lui-même.

«Franchement, ce n'est rien»