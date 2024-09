PSG : Luis Enrique veut faire un énorme cadeau au Qatar

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, Luis Enrique a signé un contrat de deux saisons avec le PSG. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, le coach parisien a avoué qu'il était prêt à diviser son salaire par deux s'il n'avait plus à parler à la presse. Reste à savoir si le PSG est prêt à négocier un tel bail avec Luis Enrique.

Alors que le PSG est passé totalement à côté de sa saison 2022-2023, Christophe Galtier a été remercié. Pour remplacer le coach français, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont décidé de miser sur Luis Enrique. En effet, l'entraineur espagnol a paraphé un bail de deux saisons avec le PSG.

Luis Enrique est prêt à diviser son salaire par 2

Lors d'un entretien accordé à Movistar +, Luis Enrique a fait une énorme confidence sur son contrat avec le PSG. En effet, le coach parisien a avoué qu'il était prêt à sacrifier une partie de son salaire pour ne plus avoir à répondre aux questions de la presse. « Si on me proposait de réduire mon salaire de 25 % pour ne plus avoir à parler aux médias, je le ferais », a reconnu Luis Enrique.

«Si je peux l'éviter je l'éviterai»

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique en a rajouté une couche sur le sujet, affirmant qu'il était même prêt à diviser son salaire par deux pour ne plus avoir affaire à la presse. « Je passe un bon moment avec vous. Je n'ai jamais écourté une conférence de presse, j'aime parler, je dis ce que j'ai à dire. C'était une réflexion spontanée si tu me dis que je signe un papier et que je ne parle plus et que tu enlèves 50% de mon salaire, je signe. Quand tu signes un contrat avec le club, tu es obligé de parler. Si je peux l'éviter je l'éviterai, surtout les interview post-matchs », a déclaré le technicien du PSG. Reste à savoir si le Qatar, qui a racheté le club rouge et bleu en 2011.